Германия анонсировала расширение возможностей для тренировок украинских военных.

Германия передала Украине обещанные ракетные системы залпового огня (РСЗО) Mars II и бронетранспортеры Dingo.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Германии.

"Мы выполняем свои обещания! Еще две ракетные системы Mars II и 50 Dingo поставлены в Украину. Мы продолжаем поддерживать Украину в борьбе за ее территориальную целостность и суверенитет", - говорится в сообщении. Видео дня

В министерстве также анонсировали расширение возможностей для тренировок украинских военных в Германии с конца месяца.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит Украине еще две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 бронеавто Dingo.

При этом сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заявил, что правительственная коалиция в Германии приняла единогласное решение не поставлять боевые танки Украине, поскольку на подготовку украинских военных уйдет длительное время.

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