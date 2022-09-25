Германия не отправляет Украине танки, так как не желает спровоцировать расширение масштабов войны. Если начнутся боевые действия между НАТО и Россией, то это "будет катастрофа".
Такое заявление сделал федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию The Times.
"Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой", — сказал Шольц.
По словам канцлера, Германия "действительно много делает" в рамках поддержки Украины. Глава правительства считает, что ФРГ отправила нашей стране "огромную массу очень эффективного оружия".
Поставки танков и военная помощь от Германии: что известно
- Парламент ФРГ 23 сентября не смог проголосовать за предложение Оппозиционного блока ХДС / ХСС о немедленной поставке танков и другой бронетехники Украине. Депутаты коалиции и члены "левой" фракции выступили против.
- Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщала, что Берлин договорился с партнерами по НАТО не предоставлять танки Украине "в одностороннем порядке".
- За последний месяц ФРГ передала нашей стране 2 РСЗО Mars II, 50 бронетранспортеров Dingo и 9 дополнительных зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard. Германия также пообещала отправить еще 4 САУ Panzerhaubitze 2000 и боеприпасы для них.