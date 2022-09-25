По словам канцлера, ФРГ поддерживает нашу страну, но не хочет допустить расширения масштабов войны.

Германия не отправляет Украине танки, так как не желает спровоцировать расширение масштабов войны. Если начнутся боевые действия между НАТО и Россией, то это "будет катастрофа".

Такое заявление сделал федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию The Times.

"Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой", — сказал Шольц.

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По словам канцлера, Германия "действительно много делает" в рамках поддержки Украины. Глава правительства считает, что ФРГ отправила нашей стране "огромную массу очень эффективного оружия".

Поставки танков и военная помощь от Германии: что известно

Парламент ФРГ 23 сентября не смог проголосовать за предложение Оппозиционного блока ХДС / ХСС о немедленной поставке танков и другой бронетехники Украине. Депутаты коалиции и члены "левой" фракции выступили против.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщала, что Берлин договорился с партнерами по НАТО не предоставлять танки Украине "в одностороннем порядке".

За последний месяц ФРГ передала нашей стране 2 РСЗО Mars II, 50 бронетранспортеров Dingo и 9 дополнительных зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard. Германия также пообещала отправить еще 4 САУ Panzerhaubitze 2000 и боеприпасы для них.

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