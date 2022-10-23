Спикер ВС подчеркнул, что IRIS-T - новейшая система в мире, а с такой модернизацией, как пришла в Украину, фактически в одном экземпляре.

Система противовоздушной обороны IRIS-T, которую Украине передала Германия, имеет мощный радар, ракеты, работает в автоматическом режиме и уменьшается человеческий фактор делать ошибки. Но проблема в том, что Украина имеет лишь одну такую систему, которая может перекрыть воздушное пространство в радиусе 40 км от себя.

Об этом в эфире Суспільного рассказал спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат.

"Система IRIS-T только что пришла и буквально несколько недель назад стала в строй. Одна из задач ПРО - защита нашего неба. Результаты боевой работы довольно неплохие. Система показала, что она является современной и новой, способной решать конкретные задачи. Но мы понимаем, как сама установка — одна система, так и боеприпасов к ней немного. ВСУ немного проредили ряды воздушных целей (россиян - УНИАН) именно этой системой", - сказал он.

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По словам Игната, в условиях массированных воздушных атак Украине нужны другие системы, так же и ракеты к ним.

"Вчера, 22 октября, 37 крылатых ракет пошло по Украине, 10 дронов-камикадзе сбито. Оно имеет способность заканчиваться, поэтому правительство и просит Германию нарастить и производство, и поставки Украине именно этих ракет. Какие именно цели были сбиты этой системой, пока руководство молчит. Но сбили разные цели. Сообщим позже. Партнеры об этом знают, как работает, цели сбиваются. Проблема в том, что это всего одна система, которая может перекрыть воздушное пространство в радиусе 40 км. Это мало для нас, нам нужно больше", — отметил Игнат.

Спикер ВС подчеркнул, что IRIS-T - новейшая система в мире, а с такой модернизацией, как пришла в Украину, фактически в одном экземпляре.

"Имеет мощный радар, мощные ракеты, работает в автоматическом режиме, уменьшается человеческий фактор делать ошибки. И это просто мощный комплекс, который лучше видит и метче стреляет. Вот и все. Если сравнивать, например, с С-300 - сбивает больше, думаю, минимум вдвое. Сейчас нет такой информации. Позже обнародуем", - сказал Игнат.

Поставки IRIS - т в Украину: что известно

10 октября Германия объявила, что в ответ массированный ракетный удар по городам Украины со стороны Российской Федерации в Украину отправили первую из четырех систем ПВО IRIS-T. Остальные будут переданы в 2023 году.

Предоставленный Берлином зенитно-ракетный комплекс IRIS-T был успешно интегрирован в систему противовоздушной обороны Украины и продемонстрировал первые результаты работы.

Справка УНИАН. IRIS-T - самая современная зенитная система Германии. Ее разработал немецкий оборонный концерн Diehl Defence. Назначение системы - защита гражданского населения. Ракеты ПВО способны поражать цели на высоте до 20 километров и расстоянии до 40 километров. Украина получит оборонительную систему, которой пока нет у самой немецкой армии.

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