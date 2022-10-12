По его словам, уже в скором времени в Украину прибудут американские NASAMS.

В Украину прибыли немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал в Тwitter.

"Новая эра противовоздушной обороны началась в Украине. IRIS-T из Германии уже здесь. На подходе американские NASAMS. Это только начало. И нам нужно больше. Нет сомнений, что Россия является террористическим государством. Существует моральная обязанность защищать небо над Украиной, чтобы спасти наших людей", – отметил он.

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В Министерстве обороны Украины отмечают, что Резников лично поблагодарил свою коллегу немецкого министра обороны Кристин Ламбрехт за ее партнерство и твердую преданность поддержке Украины.

ЗРК IRIS - T для Украины

Напомним, накануне в Минобороны Германии сообщили о поставках в Украину первой из четырех систем ПВО IRIS-T.

7 октября министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с председателем комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн вопросы относительно укреплению украинской противовоздушной обороны.

Ранее военный эксперт рассказал Роман Свитан, помогут ли системы ПВО IRIS-T "закрыть небо" над Украиной.

IRIS-T – зенитный ракетный комплекс (ЗРК) среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначен для уничтожение крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА.

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