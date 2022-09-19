Отправка произойдет, когда Бундесвер получит обратно гаубицы из программы капитального ремонта армии.

Германия объявила, что отправит Украине еще четыре самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и боеприпасы к ним. Технику отправят, как только Бундесвер обсудит с промышленностью скорейшее возвращение гаубиц, которые отправили в программу капитального ремонта армии.

Соответствующая информация поступила от пресс-службы Министерства обороны Германии.

"Несмотря на собственное тяжелое материальное положение, Бундесвер предоставит Украине еще четыре артиллерийские пушки — самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, с дополнительным пакетом боеприпасов. Поставка станет возможной после обсуждения с промышленностью вопроса скорейшей поставки отремонтированных орудий из программы капитального ремонта армии и будет начата немедленно", — сказано в официальном заявлении.

Видео дня

Касательно новой военной помощи для Украины высказалась и министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. По ее словам, эта техника поможет нашей стране защититься от российской агрессии.

"Украина очень хвалит эту систему и изъявила желание получить больше гаубиц. Для дальнейшей поддержки Украины в ее мужественной борьбе с жестоким вторжением России Германия выполнит эту просьбу и предоставит еще четыре такие самоходные гаубицы", — сообщила Ламбрехт.

Министр обороны также отметила, что после новой поставки число Panzerhaubitze 2000, которые Германия отправила Украине вырастет до 14. А если добавить сюда гаубицы от Нидерландов, то в целом будет 22 единицы техники.

Напомним, сегодня, 19 сентября, Украина получила от ФРГ две РСЗО Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo. А в течение двух предыдущих недель Германия поставила 9 дополнительных зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard. Их количество на вооружении ВСУ увеличилось до 24 единиц.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: