Согласно ст. 344, ч. 1 Криминального кодекса Украины, организаторам подставной политической акции грозит лишение свободы сроком до трёх лет.

Национальная полиция начала расследование провокации против нардепа Дубинского («Слуга народа») – несанкционированного митинга под американским посольством якобы в его защиту.

Об этом депутат сообщил на своей странице в Фейсбуке, опубликовав соответствующую выписку из ЕРДР.

Согласно ст. 344, ч. 1 Криминального кодекса Украины, организаторам подставной политической акции грозит лишение свободы сроком до трёх лет.

«Уверен, организаторов провокаций под американским посольством быстро найдут и мы узнаем, кто подставляет Президента», – написал политик.

Напомним, 19 января под посольством США был организован несанкционированный митинг, целью которого организаторы назвали «поддержку Александра Дубинского», недавно внесённого в санкционный список США. Однако сам депутат отрицает свою причастность к этой акции и считает его очередной провокацией.

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Автор: УНИАН