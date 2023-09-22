Украинский президент отметил, что должен думать об украинских интересах.

Украина выбрала юридический путь решения зернового спора с властями Польши.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в общении с журналистами во время визита в США. Он отметил, что при всем уважении к полякам, должен думать об украинских интересах.

"Несколько месяцев экономических потерь просчитаны - это сотни миллионов. Но отношения между нашими странами дороже тех месяцев. От этой блокады страдала только Украина, никто больше", - высказался украинский президент.

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Он уточнил, что между украинской и польской сторонами была договоренность о том, что 15 сентября эмбарго будет снято.

"И все поняли, что если после этой даты будет блокада, Украина выбирает юридический процесс. Это не новость. Не надо из этого делать политический концерт. Это цивилизованное решение для того, чтобы украинцы получили экономические компенсации", - объяснил ситуацию Зеленский.

Ситуация вокруг украинского зерна

Польша стала одна из трех стран ЕС, которые, вопреки решению Еврокомиссии, в одностороннем порядке продлили запрет на экспорт украинской агропродукции.

На днях польский президент Анджей Дуда сказал, что все еще считает Зеленского другом, несмотря на напряжение в отношениях двух стран.

А 20 сентября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша сейчас не поставляет Украине никакого вооружения.

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