15 сентября Еврокомиссия должна отменить действие своего моратория на импорт украинской кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Правительство Польши намерено просить Еврокомиссию продлить запрет на импорт украинской агропродукции после 15 сентября.

Как заявил представитель польского правительства Петр Мюллер в эфире Polsat, правительство Польши планирует принять резолюцию с соответствующим призывом к ЕК 12 сентября. По его словам, если этого не произойдет, Польша примет такое решение самостоятельно.

"Мы близки к тому, чтобы продлить его, но даже если этого не произойдет, у нас есть готовый регламент, который мы введем на национальном уровне", – заявил Мюллер.

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15 сентября Еврокомиссия должна отменить действие своего моратория на импорт украинской кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Ситуация с украинским зерном в Польше

Весной 2023 года ряд европейских стран, среди которых была Польша, в одностороннем порядке запретили ввоз украинского зерна на свою территорию.

В июне действие запрета на ввоз украинского зерна продлили. Мораторий будет действовать до 15 сентября. Однако уже в июле ряд стран ЕС выступили с предложением продлить запрет на импорт украинского зерна до конца года.

19 августа 2023 года польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о том, что Польша намерена запретить Украине ввозить зерновые продукты на польский рынок после 15 сентября. Это произойдет, если Еврокомиссия не продлит запрет на импорт украинского зерна.

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