В частности, украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики.

В Министерстве иностранных дел Украины предлагают Польше отбросить эмоции и перевести диалог в конструктивное русло после вызова украинского посла Василия Зварыча в МИД Польши в Варшаве.

Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в социальной сети Facebook.

"Во время этой встречи украинский посол в очередной раз разъяснил украинскую позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна. Он также отметил некорректность сравнения с Украиной, которое сделал Президент Польши во время своего визита в Нью-Йорк", - отметил Николенко.

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В частности, украинское внешнеполитическое ведомство подробно проинформировано о встрече украинского посла в Варшаве с заместителем министра иностранных дел Польши.

"Призываем наших польских друзей отбросить эмоции. Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики. Ожидаем, что наши предложения станут основой для перевода диалога в конструктивное русло", - подчеркнул спикер.

Ухудшение отношений Украины и Польши

Как сообщал УНИАН, посла Украины Василия Зварыча вызвали в Министерство иностранных дел Польши в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, в которой он раскритиковал Польшу за введение зернового эмбарго и обвинил ее в действиях в пользу РФ.

Выступая на Генассамблее ООН, президент Владимир Зеленский негативно прокомментировал этот шаг со стороны Польши. Он, в частности, отметил, что некоторые страны Европы, "создают триллер с зерном" и этим на самом деле "помогают создать сцену для московского актера".

А польский президент Анджей Дуда в свою очередь назвал Украину утопленником, который тянет за собой на дно спасателя.

Позже, заместитель министра экономики Украины, торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что Украина предложила Польше консенсус относительно украинской агропродукции, который "фактически учитывает все опасения польских фермеров". Но польское правительство пока не дало своего ответа.

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