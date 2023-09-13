Польша твердо стоит на том, чтобы и в дальнейшем запрещать импорт украинского зерна на свой внутренний рынок.

В ближайшее время польский президент Анджей Дуда планирует встретиться с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил руководитель канцелярии польского президента Павел Шрот в интервью RMF FM.

"Я не хочу забегать вперед, потому что у меня есть собственная информация, что здесь также есть различные соображения безопасности. Президент Зеленский является лидером страны, которая находится в состоянии войны, и находится под угрозой террористической атаки со стороны России", – сказал Шрот, отвечая на вопрос о дате встречи двух президентов.

О чем именно будут говорить лидеры двух государств, чиновник не уточнил, но перед этим отметил, что Анджей Дуда поддерживает продление эмбарго на украинское зерно.

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"Преследуя свои национальные интересы, Польша решила закрыть польский рынок для украинского зерна, потому что это зерно Польше не нужно. Это зерно очень нужно странам, которым грозит голод вследствие пертурбаций, связанных с российской агрессией против Украины (...) и нужно способствовать перевозке этого украинского зерна через Польшу в эти страны", – сказал Шрот.

Польское эмбарго на украинское зерно

Как писал УНИАН, 15 сентября Еврокомиссия должна отменить действие своего моратория на импорт украинской кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Правительство Польши уже заявило, что намерено продлить эмбарго, если придется даже в одностороннем порядке.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригрозил подать апелляцию в арбитражные учреждения Всемирной торговой организации, если Польша продлит запрет на импорт украинского зерна.

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