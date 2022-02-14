Министр обратился к украинцам на фоне новостей об угрозе полномасштабного вторжения РФ.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский эмоционально обратился к украинцам на фоне угрозы вторжения России. Глава МВД отметил, что 300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут службу по защите внутренней безопасности Украины.

Видеообращение появилось в Facebook МВД.

"Несмотря на любые заявления о возможных агрессивных действиях со стороны Российской Федерации, никто не паникует и не боится! Каждый просто выполняет свою работу для спокойствия украинцев", - заявил Монастырский.

В то же время глава МВД подчеркнул, что ведомство сделает все, чтобы не допустить повторения сценария весны 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке, а также в Славянске.

"Мы, в Министерстве внутренних дел не допустим никаких сепаратистских проявлений, вроде тех, что были весной 2014-го года в Харькове, Луганске, Донецке. Повторение Славянска мы также не допустим. Если какой-то "Гиркин" попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждений и каких-либо колебаний", - заявил Монастырский.

Министр призвал украинцев сохранять спокойствие и не паниковать.

"Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованнее", - добавил он.

Угроза полномасштабного наступления России

11 февраля Джо Байден в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что атака россиян на Украину может произойти "в ближайшие дни". Американский президент предупредил главу Кремля Владимира Путина о "скором ответе" на наступление.

В связи с высоким риском боевых действий ряд стран призвали своих дипломатов покинуть Украину.

Советник президента США Джейк Салливан в тот же день предположил, что вторжение России может начаться с ракетных ударов и посоветовал американцам вслед за Байденом вылететь из Украины в течение ближайших 48 часов.

Россия назвала озвученные прогнозы США "нагнетанием ситуации" и "откровенной дезинформацией".

По данным Минобороны, Россия сосредоточила возле Украины более 100 тысяч военных. Запад опасается, что эти войска РФ попытается привлечь к полномасштабному наступлению на Украину уже зимой.

США совместно с ЕС и Британией разрабатывают инструменты сдерживания аппетитов Кремля, в частности путем введения экономических санкций. Впрочем, по последним данным прессы, отключения страны от SWIFT не говорится.

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