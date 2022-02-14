Паники среди местных жителей и военных нет.

Украинские бойцы на передовой в Луганской области уверяют, что готовы к любому развитию событий и имеют несколько различных сценариев, как держать оборону.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На фоне новостей о возможном вторжении РФ в Украину, на передовой занимаются плановым обустройством территории КПВВ Станица Луганская. В частности, там готовятся заливать бетоном участок, а дальше возводить на нем новое двухэтажное здание.

Рабочие отмечают, что заливку бетона необходимо закончить до конца месяца, и шутят, что новое вторжение России в их планы не входит.

Напомним, что ранее командующий ООС Александр Павлюк рассказал о ситуацию на фронте. По его словам, украинские военные надежно контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Угроза полномасштабного наступления России

11 февраля Джо Байден в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что атака россиян на Украину может произойти "в ближайшие дни". Американский президент предупредил главу Кремля Владимира Путина о "скором ответ" на наступление.

В связи с высоким риском боевых действий ряд стран призвали своих дипломатов покинуть Украину.

Советник президента США Джейк Салливан в тот же день предположил, что вторжение России может начаться с ракетных ударов и посоветовал американцам вслед за Байденом вылететь из Украины в течение ближайших 48 часов.

Россия назвала озвученные прогнозы США "нагнетанием ситуации" и "откровенной дезинформацией".

По данным Минобороны, Россия сосредоточила возле Украины более 100 тысяч военных. Запад опасается, что эти войска РФ попытается привлечь к полномасштабному наступлению на Украину уже зимой.

США совместно с ЕС и Британией разрабатывают инструменты сдерживания аппетитов Кремля, в частности путем введения экономических санкций. Впрочем, по последним данным прессы, отключения страны от SWIFT не говорится.

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