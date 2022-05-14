Ранее в РФ заявляли, не будет препятствовать интеграции страны в ЕС.

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко угрожает Евросоюзу "крахом".

Об этом сообщают российские СМИ.

Грушко заявил, что если ЕС реально одобрит процедуру начала оформления Украины в Евросоюз, это будет означать конец Евросоюза.

Также замглавы российского МИД поделился размышлениями о том, что роль Европы в международной торговле падает, а центры экономического и политического влияния смещаются на Восток.

Днем ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России есть "серьезные сомнения по поводу безобидности вступления Украины в ЕС".

Он также заявил, что ЕС "превратился в агрессивного, воинствующего игрока, который уже заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента".

Напомним, ранее глава российской делегации в переговорах с Украиной Владимир Мединский утверждал, что РФ не будет препятствовать интеграции страны в ЕС.

Вступление Украины в ЕС: что нужно знать

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

18 марта Зеленский по результатам разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что заключение ЕК по заявке на членство будет подготовлено в течение нескольких месяцев.

8 апреля во время визита в Киев фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

15 апреля стало известно о завершении работы над первой частью анкеты-опросника, 9 мая Украина передала вторую часть ответов на специальный опросник.

Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая - охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.

Зеленский надеется, что в июне страны-члены Евросоюза поддержат решение о статусе Украины как кандидата.

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