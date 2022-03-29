Кроме того, глава российской делегации на переговорах с Украиной заявил, что Украина должна отказаться от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем.

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента страны-оккупанта Владимир Мединский заявил, что Россия не против вступления Украины в ЕС.

Об этом он заявил после переговоров 29 марта, пишет пропагандистское "РИА-Новости".

"Со своей стороны, Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз", - сказал Мединский.

Он также отметил, что предложения Украины относительно гарантий безопасности не распространяются на территорию Крыма и Донбасса. Однако в РФ уверены, что Украина должна отказаться от стремления вернуть эти территории военным путем.

Ранее дипломат Александр Чалый, возглавляющий юридическую группу в украинской делегации на переговорах с Российской Федерацией, заявил, что в Договоре о гарантиях безопасности не будет возражений относительно возможности вступления Украины в Европейский Союз.

"Принципиально важно, и это также одна из наших самых принципиальных позиций - ничто в будущем договоре не будет возражать праву Украины на вступление в Европейский Союз, и во-вторых, страны-гаранты берут на себя обязательства содействовать этим процессам", - сказал Чалый.

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