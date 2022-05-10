Глава МИД Германии заявляет, что для Украины будет найден путь в Евросоюз учитывая рассмотрение заявки о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Германия поддерживает предоставление полноправного членства Украины в Европейском Союзе в будущем, после получения Украиной статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Глава МИД Германии подчеркнула, что Украина однозначно является частью Европы.

"Мне очень убедительно понятна заявка на членство Украины в Европейском Союзе, на полное членство, и не будет какого-то ограничения", - заявила Бербок.

Она отметила, что не поддерживает предоставление фальшивых заверений в этом вопросе.

"Мы настаиваем на полном членстве Украины в Европейском Союзе. Мы хотим провести углубленную реформу в Европейском Союзе, и это также будет наукой после этой агрессивной войны", - сказала Бербок.

Она добавила, что для Украины будет найден путь в Евросоюз, учитывая рассмотрение заявки о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

"Мы подтвердим, что Украина принадлежит к Европейскому Союзу", - подчеркнула Бербок.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

18 марта Зеленский по результатам разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что заключение ЕК по заявке на членство будет подготовлено в течение нескольких месяцев.

8 апреля во время визита в Киев фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

15 апреля стало известно о завершении работы над первой частью анкеты-опросника, 9 мая Украина передала вторую часть ответов на специальный опросник.

Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая - охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.

Зеленский надеется, что в июне страны-члены Евросоюза поддержат решение о статусе Украины как кандидата.

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