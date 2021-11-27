Указы об их назначении подписаны главой государства 26 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил по своей квоте двух судей Конституционного суда.

Как утверждают в Офисе президента, кандидатуры в КСУ избирались на открытом и прозрачном конкурсе, участие в котором приняли 22 желающих юриста.

"Семеро из них были определены конкурсной комиссией как наиболее достойные и профессиональные. По результатам проведенных с этими кандидатами собеседований Владимир Зеленский определил среди них двух наиболее профессиональных", - говорится в сообщении.

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Таким образом, победителями конкурса стали президент Национальной академии правовых наук Украины Александр Петришин и профессор Львовского национального университета им. Ивана Франко Оксана Грищук.

Указы об их назначении подписаны главой государства 26 ноября.

"По состоянию на сегодня судьи Конституционного Суда Украины, назначение которых осуществляет президент Украины, назначены и могут выполнять свои обязанности согласно Основному закону", - отметили в ОП.

Кроме этого, о назначении судей КСУ Зеленский упомянул и на пресс-марафоне, который состоялся в эту пятницу, 26 ноября, отмечает DW.

"Вы видели, какой кризис был с Конституционным судом. Кстати, я назначил - все-таки мы победили этот момент, мы его сломали - двух новых судей от президента Украины в Конституционный суд", - сказал Зеленский.

Перезагрузка КСУ: что известно

Зеленский подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда.

Глава государства назвал Тупицкого и Касминина "лицами, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины".

16 апреля Зеленский заявил, что процесс перезагрузки Конституционного суда - "на правильном пути".

В июле Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

22 августа Зеленский выразил мнение, что реформирование Конституционного Суда Украины не обойдется без "войны".

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Автор: Александр Топчий