Глобальные политические элиты приняли для себя принципиальное решение не считать Путина легитимным и развязали руки оппонентам российской власти.

Решение Международного уголовного суда в Гааге создает лучшую основу для потенциальных протестных движений в России, поскольку показывает россиянам, что Владимир Путин – не тот человек, с которым будут вести переговоры, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью УНИАН Подоляк отметил, что ордер на арест российского президента делает протест против него и его окружения легитимным.

"Решение Международного уголовного суда, грубо говоря, означает, глобальные политические элиты приняли для себя принципиальное решение - не считать Путина легитимным. Да, на внутреннем рынке он еще контролирует ситуацию, контролирует Россию. Но с юридической точки зрения он уже никчемен. Соответственно к нему можно применять другие нормативы. И международное сообщество косвенно говорит гражданам Российской Федерации, что если они с оружием в руках будут уничтожать представителей путинского окружения, жестко с ними обходиться, это будет восприниматься не то чтобы позитивно, но легитимно", – говорит Подоляк.

Советник главы ОПУ отмечает, что ордер на арест "подчеркивает резкое ослабление легитимности Путина на международных рынках". Он уверен, что в России это "постепенно начнет реализовываться в протестные движения".

"Грубо говоря, всем потенциальным оппонентам, представителям протеста, партизанским движениям в России, как бы сказано — Путин не является человеком, который может приехать за стол переговоров и с кем-то о чем-то говорить. Соответственно, вы можете делать в России любые шаги, направленные на ускорение трансформации политической системы для того, чтобы вернуть Россию в рамки международного права", – добавляет Подоляк.

Ордер на арест Путина - что нужно знать

Ранее в этому месяце суд в Гааге выдал ордер на арест российского президента Путина, обвиняемого в депортации детей из Украины. В МУС объясняли, что ордер является пожизненным. Он обязывает любую из стран, ратифицировавших Римский статут, арестовать Путина в случае его появления на ее территории.

Российский диктатор в течение последних лет избегает международных визитов. В частности, США не посещал с 2015 года. В этой стране, не ратифицировавшей Римский устав, избежали ответа относительно того, выдадут ли Путина Гааге в случае его приезда.

В Европейском союзе поддержали решение суда в Гааге относительно ордера на арест Путина. Германия стала первой страной, выразившей готовность арестовать его.

В то же время Венгрии заявляет, что не намерена брать под арест российского лидера. При этом власти страны ссылаются на то, что Венгрия не обнародовала часть устава, которая сделала бы такой ордер на арест обязательным.

ЮАР, где в августе ожидается саммит BRICS и визит Путина, изучают все варианты, чтобы избежать ареста Путина по ордеру МУС. Страна ведет консультации с российской стороной.

В Кремле в ответ на решение МУС заявили, что "близко к сердцу" его не принимают. Однако впоследствии Следком РФ завел дело, а в Госдуме предложили запретить МУС в России.

В ответ на угрозы россиян президиум Ассамблеи государств-участников Римского устава заявил о непоколебимой поддержке МУС и призвал уважать независимость судов и прокуратур.

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