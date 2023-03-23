Будапешт не будет арестовывать Владимира Путина, если тот въедет на территорию страны.

Международный ордер на арест военного преступника Владимира Путина за военные преступления, совершенные в Украине, не имеет обязательной силы для Венгрии.

Об этом заявил министр кабинета министров Венгрии Гергель Гуляш, передают Bloomberg и Reuters. Он подчеркнул, что Будапешт не будет арестовывать Путина, если тот въедет на территорию страны.

По словам Гуляша, Римский устав не был встроен в венгерскую правовую систему. Венгрия не обнародовала часть устава Международного уголовного суда, которая делала бы такой ордер на арест обязательным. Гуляш считает, что это нарушило бы конституцию Венгрии.

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"Мы можем ссылаться на венгерский закон и исходя из этого, мы не можем арестовать президента России… поскольку устав МКС не был обнародован в Венгрии", - сказал Гуляш.

Также он отметил, что правительство Венгрии "не сформировало позиции" относительно ордера на арест Путина.

"Эти решения не самые удачные, поскольку они ведут в сторону дальнейшей эскалации, а не к миру, это мое личное субъективное мнение", - сказал Гуляш.

Как отмечает Bloomberg, документы Организации Объединенных Наций показывают, что Венгрия подписала Римский статут МУС в 1999 году и ратифицировала его в 2001 году, во время первого премьерства Виктора Орбана.

Позиция Венгрии по войне в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был объектом резкой критики со стороны своих союзников по Европейскому Союзу и НАТО за поддержание тесных связей с Россией даже после того, как Путин вторгся в Украину. Это включало выступления против санкций ЕС в отношении Москвы, запрет на поставку оружия в Украину и заключение долгосрочного газового контракта Венгрии с Россией.

Недавно Орбан заявил, что Венгрии, возможно, придется пересмотреть свои дружеские отношения с Россией в будущем из-за изменения геополитических реалий после вторжения Москвы в Украину.

Ордер на арест Путина

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и детского обмудсмена РФ Марии Львовской-Беловой. Их обвиняют в военных преступлениях, связанных с насильственной депортации украинских детей в РФ.

Путина могут задержать по требованию трибунала в любом из 123 государств мира, ратифицировавших Римский устав. Как отметил главный прокурор МКС, Путин предстанет перед судом вне зависимости от того, признает ли РФ это решение.

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