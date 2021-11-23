Ранее Кулеба обвинил Москву в попытке "добить" нормандский формат.

И. о. министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что предпосылкой улучшения отношений Германии и России является возвращение РФ за стол переговоров в "нормандском формате".

Об этом он заявил во время Берлинского внешнеполитического форума, цитирует Укринформ.

Маас напомнил, что недавно Россия отказалась от "нормандских" переговоров, а данные о перемещении российских войск в приграничной зоне с Украиной чрезвычайно тревожны.

По словам Мааса, Берлин хочет лучших отношений с Россией, "но для этого нужен прогресс, в частности, в урегулировании конфликта на востоке Украины на основе Минских договоренностей".

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"Эти процессы показывают, что мяч для разрешения существующих противоречий лежит на поле Москвы. Европейский Союз здесь будет говорить одним голосом, я в этом твердо убежден", - цитирует Укринформ главу немецкого МИД.

По мнению Мааса, "максимальное давление" и попытки изоляции стран, которые не разделяют европейские ценности, не являются эффективными в урегулировании конфликтных ситуаций.

Поэтому Берлин выступает за дипломатические решения, несмотря на критику и недоразумение со стороны других государств.

Маас добавил, что хоть Германия и готова продолжать брать на себя международную ответственность, но это не может быть единственной целью внешней политики страны.

"Однако немецкая внешняя политика должна поставить перед собой реалистичные цели в будущем, которые отвечают четко определенным немецким интересам: пришло время покончить с иллюзиями", - сказал Маас.

Как писал УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в попытке "добить" нормандский формат переговоров в урегулировании войны на Донбассе. Глава МИД таким образом отреагировал на публикацию россиянами тайной дипломатической переписки участников переговоров.

Нормандский формат: что это

Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина - Германия - Франция - Россия), где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины.

Название формата происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года, в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).

Последний саммит "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ) по Донбассу состоялась в Париже в декабре 2019 года. После этого новый саммит планировалось провести в Берлине, но он так и не состоялся.

В январе 2021 года в Берлине прошли переговоры советников лидеров "нормандской четверки". Украинская сторона акцентировала на вопросах безопасности и на усилении этой составляющей договоренностей.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал возможность расширения "нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе. Он указал, что хотел бы, чтобы США присоединились к переговорам.

Глава ОП Андрей Ермак заявлял, что Украина ведет переговоры, чтобы встреча "нормандской четверки" состоялась до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

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Автор: Яна Ставская