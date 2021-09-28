Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина ведет переговоры, чтобы встреча "нормандской четверки" состоялась до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова на ICTV".
"Происходит продолжение консультаций в нормандском формате между различными сторонами... и мы работаем над тем, чтобы такая встреча состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель", - сказал он.
По словам Ермака, это было бы справедливо, ведь Меркель "очень много для этого сделала".
Читайте такжеЗеленский утвердил национальную систему устойчивости: детали"И мы имеем на сегодня только двух свидетелей из четырех лидеров, которые помнят и присутствовали при подписании минских договоренностей. Поэтому для нас очень важно, чтобы такая встреча действительно состоялась в ближайшее время. Консультации продолжаются", - сообщил глава Офиса президента.
Выборы в Германии - результаты
Выборы в немецкий парламент проходили по смешанной системе. За места в Бундестаге соревновались 47 партий.
Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель после 16 лет во главе правительства решила не выдвигать свою кандидатуру на этих выборах.
По предварительным данным, Социал-демократическая партия стала победителем федеральных выборов в Германии, набрав 25,7% голосов. Партия получает шанс сформировать новое правительство.
Блок Ангелы Меркель ХДС / ХСС получает 24,1%, из которых голоса ХДС составили 18,9%, а партию ХСС поддержали 5,2%.
Третье место с 14,8% поддержки заняла партия "Зеленые", выступавшая против запуска газопровода "Северный поток-2".
На четвертом месте оказались "Свободные демократы" с 11,5%, за ними идет "Альтернатива для Германии" с 10,3% и леворадикальная партия "Левые" с 4,9%.