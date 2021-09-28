По словам Ермака, это было бы справедливо, ведь Меркель "очень много для этого сделала".

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина ведет переговоры, чтобы встреча "нормандской четверки" состоялась до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"Происходит продолжение консультаций в нормандском формате между различными сторонами... и мы работаем над тем, чтобы такая встреча состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель", - сказал он.

По словам Ермака, это было бы справедливо, ведь Меркель "очень много для этого сделала".

Читайте такжеЗеленский утвердил национальную систему устойчивости: детали"И мы имеем на сегодня только двух свидетелей из четырех лидеров, которые помнят и присутствовали при подписании минских договоренностей. Поэтому для нас очень важно, чтобы такая встреча действительно состоялась в ближайшее время. Консультации продолжаются", - сообщил глава Офиса президента.

Выборы в Германии - результаты

Выборы в немецкий парламент проходили по смешанной системе. За места в Бундестаге соревновались 47 партий.

Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель после 16 лет во главе правительства решила не выдвигать свою кандидатуру на этих выборах.

По предварительным данным, Социал-демократическая партия стала победителем федеральных выборов в Германии, набрав 25,7% голосов. Партия получает шанс сформировать новое правительство.

Блок Ангелы Меркель ХДС / ХСС получает 24,1%, из которых голоса ХДС составили 18,9%, а партию ХСС поддержали 5,2%.

Третье место с 14,8% поддержки заняла партия "Зеленые", выступавшая против запуска газопровода "Северный поток-2".

На четвертом месте оказались "Свободные демократы" с 11,5%, за ними идет "Альтернатива для Германии" с 10,3% и леворадикальная партия "Левые" с 4,9%.

Автор: Антонина Доломанжи