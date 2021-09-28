Для Украины важно, чтобы встреча "нормандской четверки" состоялась в ближайшее время / Фото УНИАН

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина ведет переговоры, чтобы встреча "нормандской четверки" состоялась до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"Происходит продолжение консультаций в нормандском формате между различными сторонами... и мы работаем над тем, чтобы такая встреча состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель", - сказал он.

По словам Ермака, это было бы справедливо, ведь Меркель "очень много для этого сделала".

Читайте такжеЗеленский утвердил национальную систему устойчивости: детали"И мы имеем на сегодня только двух свидетелей из четырех лидеров, которые помнят и присутствовали при подписании минских договоренностей. Поэтому для нас очень важно, чтобы такая встреча действительно состоялась в ближайшее время. Консультации продолжаются", - сообщил глава Офиса президента.

Выборы в Германии - результаты

Выборы в немецкий парламент проходили по смешанной системе. За места в Бундестаге соревновались 47 партий.

Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель после 16 лет во главе правительства решила не выдвигать свою кандидатуру на этих выборах.

По предварительным данным, Социал-демократическая партия стала победителем федеральных выборов в Германии, набрав 25,7% голосов. Партия получает шанс сформировать новое правительство.

Блок Ангелы Меркель ХДС / ХСС получает 24,1%, из которых голоса ХДС составили 18,9%, а партию ХСС поддержали 5,2%.

Третье место с 14,8% поддержки заняла партия "Зеленые", выступавшая против запуска газопровода "Северный поток-2".

На четвертом месте оказались "Свободные демократы" с 11,5%, за ними идет "Альтернатива для Германии" с 10,3% и леворадикальная партия "Левые" с 4,9%.

Автор: Антонина Доломанжи