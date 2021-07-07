Президент хочет, чтобы США помогли прекратить войну на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность расширения "Нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой в рамках конференции по вопросам реформ в Украине "Сильная Украина в более сильной европейской и евроатлантической семье", которая проходит в Вильнюсе (Литва).

"Я выступал за то, чтобы присоединились страны, мощные геополитические игроки, которые могут повлиять на Россию... Поэтому я выступал за расширение нормандского формата. Действительно, это может быть другой формат, чтобы не ломать договоренности внутри нормандского формата. Это может быть еще один параллельный формат. Но мне кажется, от количества форматов качество не меняется... Я действительно хотел бы, чтобы мощность США помогла Украине в завершении этой трагедии в центре Европы в ХХІ веке", - заявил глава государства.

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Накануне сообщалось, что члены политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу покинули заседание после того, как русские позвали туда представительницу ОРДЛО Майю Пирогову, осужденную за терроризм.

Об этом рассказал член подгруппы Сергей Гармаш. По его словам, на заседании дебютировала новый модератор от ОБСЕ Сильвия Берман. Она не совсем еще вошла в курс дела, и этим воспользовались русские.

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Автор: Леся Лещенко