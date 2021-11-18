Глава МИД Украины прокомментировал переписку министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии.

Россия добивает "нормандский формат" и хочет уничтожить его чужими руками, но Украина, Франция и Германия не позволят это сделать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинге.

"По поводу дипломатической переписки, которая происходит в "нормандском формате", вы знаете, хочется как-то саркастически пошутить и потроллить, но на самом деле ничего хорошего в этом нет. Россия своими действиями просто добивает "нормандский формат", демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии, но и безусловно подрывает остатки доверия к себе", - сказал Кулеба.

"Я могу сказать одно: мы договорились с немецким и французским коллегой, что не подарим России роскошь уничтожить "нормандский формат" чужими руками. Мы будем работать над привлечением России к переговорному процессу, к дипломатическим усилиям по урегулированию этого конфликта", - заявил министр.

"То, что России после такой публикации не могут доверять даже дипломаты, безусловно, усложняет эту работу, но мы будем работать, потому что Украина заинтересована в мире, в справедливых решениях и в безопасности", - сказал Кулеба.

Ранее, 17 ноября, на сайте МИД РФ была обнародована дипломатическая переписка министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Франции Жан-Ив Ле Дрианом и Германии Гайко Маасом. Как заявили в МИД РФ, это было сделано из-за того, что якобы позиция и подходы России "к проведению возможной встречи министров в "нормандском формате" подвергаются искажениям".

В частности, МИД РФ обнародовал проект совместного заявления глав МИД "нормандской четверки", который предлагала именно российская сторона. В тексте Россия вновь отрицает свое непосредственное участие в развязанной ею войне на востоке Украины. Россия снова обманчиво заявляет о некоем "внутриукраинском конфликте", которого не существует. В проекте заявления Россия хотела зафиксировать, чтобы украинские власти вели прямые переговоры с оккупационными администрациями РФ в оккупированных Россией отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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Нормандский формат: что это

Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина - Германия - Франция - Россия), где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины.

Название формата происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года, в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).

Последний саммит "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ) по Донбассу состоялась в Париже в декабре 2019 года. После этого новый саммит планировалось провести в Берлине, но он так и не состоялся.

В январе 2021 года в Берлине прошли переговоры советников лидеров "нормандской четверки". Украинская сторона акцентировала на вопросах безопасности и на усилении этой составляющей договоренностей.

Как ранее сообщал УНИАН, Владимир Зеленский прокомментировал возможность расширения "нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе. Он указал, что хотел бы, чтобы США присоединились к переговорам.

Глава ОП Андрей Ермак заявлял, что Украина ведет переговоры, чтобы встреча "нормандской четверки" состоялась до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

Автор: Виталий Саенко