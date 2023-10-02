Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес попросил премьер-министра Риши Сунака увеличить помощь Украине.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес просил премьера Риши Сунака потратить еще 2,3 миллиарда фунтов стерлингов на военную поддержку Украины, прежде чем уйти с поста министра обороны.

Как говорится в материале The Telegraph, еще 2,3 миллиарда фунтов стерлингов составят 50-процентное увеличение суммы, выделенной Великобританией на данный момент, но решение о расходах на следующий год еще не объявлено.

Уоллес отметил: "Прежде чем я покинул свой пост, я попросил премьер-министра увеличить сумму в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов для Украины, чтобы добавить к уже потраченным 4,6 миллиарда фунтов стерлингов. Великобритания больше не является крупнейшим европейским донором Украины, а Германия. Эту войну можно выиграть. Владимир Путин терпит неудачу. Точно так же, как человеческие эмоции ведут Украину к успеху, они также являются неизбежным недостатком Путина и его преступного режима. Романтика, эгоизм и месть заставили Путина переключиться на Украину, и это будет его гибелью".

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В своей колонке для The Telegraph бывший министр обороны отметил успех украинского контрнаступления.

"Контрнаступление Украины успешно. Медленно, но верно украинские вооруженные силы прорывают российские позиции. Иногда двор за двором, иногда деревня за деревней, Украина имеет импульс и движется вперед. Мужчины и женщины украинской армии еще раз доказывают нам в НАТО, насколько мы их недооценили", - отметил он.

Уоллес также подчеркнул, что при поддержке Украину будет невозможно остановить.

"Когда надежда сочетается с правильным оборудованием, Украину уже не остановить. Наш долг – поддерживать эту надежду и подкреплять ее финансированием и оборудованием, пока работа не будет завершена. У нас есть шанс помочь закончить это. Российская армия трещит. Украина освоила новую тактику преодоления ужасающих минных полей, а удары Storm Shadow разрушают российские штабы. Мы являемся свидетелями начала битвы за Крым", - отметил Уоллес.

Уоллес и поддержка Украины

31 августа 2023 года Уоллес подал в отставку с поста министра обороны Британии.

Британский министр обороны Уоллес заявлял, что РФ на самом деле хрупка, Украина может выиграть войну. Он признал, что НАТО играет роль фактора сдерживания для агрессора.

Уоллес потроллил Россию из-за дружбы с КНДР. Он напомнил, что когда-то Россия была могущественной, а теперь ищет друзей и умоляет о помощи.

1 октября 2023 года министр обороны Великобритании Грант Шаппс зявил о том, что союзники должны оставаться непреклонны. Он отметил, что война поглощает оружие и людей "с ужасной скоростью".

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