Он отметил, что война поглощает оружие и людей "с ужасной скоростью".

Союзники Украины не должны отступать в своей поддержке и должны оставаться непреклонны.

Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шаппс, передает BBC. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин не может одержать победу над Украиной и не может найти способ закончить войну.

По словам Шаппса, Путин надеялся взять Киев "блефом", однако народ Украины не позволит этого.

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"И мы тоже не позволим...мы не должны отступать", – призвал он.

По словам Шаппса, война поглощает оружие и людей "с ужасной скоростью", но "мы должны оставаться непоколебимыми".

Кроме того, он назвал Украину "частью семьи европейских демократических наций".

Великобритания и Украина

Ранее Шаппс предположил, что в будущем программа обучения для украинских военных может проходить и на территории Украины. Но в ответ на это премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что в ближайшее время этого не будет. Он отметил, что Британия сейчас не планирует отправлять своих военных инструкторов в Украину, чтобы они на месте обучали украинских солдат.

"То, что мы делаем - это обучение украинцев. Мы делаем это здесь, в Великобритании. Это то, чем все должны гордиться, потому что это приносит огромные изменения", – заявил Сунак.

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