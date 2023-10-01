Союзники Украины не должны отступать в своей поддержке и должны оставаться непреклонны.
Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шаппс, передает BBC. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин не может одержать победу над Украиной и не может найти способ закончить войну.
По словам Шаппса, Путин надеялся взять Киев "блефом", однако народ Украины не позволит этого.
"И мы тоже не позволим...мы не должны отступать", – призвал он.
По словам Шаппса, война поглощает оружие и людей "с ужасной скоростью", но "мы должны оставаться непоколебимыми".
Кроме того, он назвал Украину "частью семьи европейских демократических наций".
Великобритания и Украина
Ранее Шаппс предположил, что в будущем программа обучения для украинских военных может проходить и на территории Украины. Но в ответ на это премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что в ближайшее время этого не будет. Он отметил, что Британия сейчас не планирует отправлять своих военных инструкторов в Украину, чтобы они на месте обучали украинских солдат.
"То, что мы делаем - это обучение украинцев. Мы делаем это здесь, в Великобритании. Это то, чем все должны гордиться, потому что это приносит огромные изменения", – заявил Сунак.