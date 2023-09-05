Он напомнил, что когда-то Россия была могущественной, а теперь ищет друзей и умоляет о помощи.

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес высмеял проблемы России с вооружением и боеприпасами, из-за которых она дрлжна просить Северную Корею о военной помощи.

Уоллес в соцсети X (бывший Twitter) прокомментировал сообщения о визитах российских военачальников в КНДР и то что диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын может прибыть во Владивосток на личном бронепоезде, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

"И вот как это закончилось, господин Путин... некогда могущественная Россия рыщет в поисках друзей и умоляет Северную Корею об оружии 1960-х годов", - написал Уоллес.

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Сотрудничество России и Северной Кореи

Как ранее сообщал УНИАН, уже несколько месяцев США утверждают, что КНДР поставляет России оружие для ведения войны против Украины. В Белом доме заявляли, что КНДР тайно поставляет России артснаряды.

Кроме того, в июле Северную Корею посещал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

4 сентября стало известно, что во время этого визита Шойгу предложил Ким Чен Ыну провести совместные военно-морские учения. Вероятно, участником этих учений может стать и Китай.

Относительно визита Ким Чен Ына в РФ стало известно недавно. Ожидается, что оба лидера будут находиться на кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке для участия в Восточном экономическом форуме, который запланирован на 10-13 сентября.

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