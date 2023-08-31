Он отметил, что более четырех лет был на этом посту и сделал много для национальной безопасности.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку накануне ожидаемых кадровых перестановок премьер-министра.

Об этом сообщает Sky News, публикуя полный текст письма Уоллеса, в котором тот объявляет о своем решении. Уоллес обратился к премьер-министру Риши Сунаку, напомнив, что уже более четырех лет занимает свой пост и "имел честь служить вам и вашим предшественникам в деле защиты этой великой страны и безопасности ее граждан".

"Как вы знаете, ответственность включает в себя обязанность быть на связи почти без предупреждения 24/7. В то время, когда я был министром безопасности и обороны, я внес свой вклад в ответ на ряд угроз и инцидентов. От Ваннакри, террористических атак 2017 года, отравлений в Солсбери, Афганистана, Судана и Украины, для меня было честью служить вместе с мужчинами и женщинами наших Вооруженных Сил и разведывательных служб, которые так много жертвуют ради нашей безопасности", - отметил Уоллес.

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По его словам, за последние четыре года Вооруженные силы Великобритании были на высоте в различных ситуациях: от эвакуация из Кабула, до вызовов относительно войны в Украине.

"Инвестиции, которые вы делали в оборону в качестве министра иностранных дел, и постоянная поддержка, которую вы оказывали в качестве премьер-министра, стали ключом к тому, чтобы Министерство обороны могло работать в интересах Великобритании. Я лично очень благодарен за ваше руководство. Когда я ухожу со своей должности, я убежден, что Министерство обороны, которое я оставляю, теперь является более современным, лучше финансируемым и более уверенным, чем организация, которую я возглавил в 2019 году", - отметил Уоллес.

Он также добавил, что гордится своим вкладом в обеспечение промышленных стратегий GCAP, AUKUS, NCF, National shipbuilding и Defense and Security, которые обеспечат тысячи людей рабочими местами.

"Соединенное Королевство уважают во всем мире за наши Вооруженные силы, и это уважение только возросло после войны в Украине... Я искренне верю, что в течение следующего десятилетия мир станет более опасным и нестабильным. Мы оба разделяем убеждение, что сейчас самое время инвестировать. С тех пор, как я присоединился к армии, я посвятил себя служению своей стране. Однако эта преданность причиняет личный ущерб мне и моей семье. После долгих раздумий я принял решение просить, чтобы мне разрешили покинуть должность. Я начал свою карьеру в правительстве в 2005 году, и спустя столько лет пришло время инвестировать в те части жизни, которыми я пренебрегал, и исследовать новые возможности. Спасибо за поддержку и вашу дружбу. Вы и правительство будете иметь мою поддержку", - подытожил Уоллес.

Отставка Уоллеса - что предшествовало

Слухи об отставке Бена Уоллеса появились в июле. Тогда стало известно, что британский министр обороны, который является активным сторонником Украины, принял решение покинуть эту должность в ближайшие пару месяцев.

Он уточнил, что уйдет с должности, когда премьер-министр страны Риши Сунак будет проводить перестановки в правительстве.

Уоллес-сторонник политики своей страны по поддержке Украины с самого начала широкомасштабной войны. Он всегда поддерживал поставки оружия для ВСУ, а также программы подготовки и обучения украинских военных.

Однако на саммите НАТО произошел инцидент с заявлением Уоллеса, который сказал, что Украине следовало бы активнее благодарить своих западных партнеров за помощь. Украинский президент Владимир Зеленский в резкой манере ответил на эти слова. После этого британский министр заявил, что его слова были неправильно истолкованы.

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