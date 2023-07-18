Он признал, что НАТО играет роль фактора сдерживания для агрессора.

Россия является "гораздо более хрупкой", чем в стране-агрессоре хотят признать, и победа Украины в войне является вполне возможной. Как пишет Sky News, такое мнение на конференции Института глобальных изменений Тони Блэра в Лондоне озвучил Бен Уоллес, который покидает пост министра обороны Великобритании.

"Я считаю, что [войну в Украине] можно выиграть. Я считаю, что Россия гораздо более хрупкая, чем хотят признать россияне... Раскол в иерархии российской армии вполне реален, количество потерь ужасное", – отметил он.

Североатлантический альянс, по мнению Уоллеса, все же продемонстрировал свою способность сдерживать Россию от нападения.

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"Все более агрессивный президент Путин с его постоянными угрозами красными линиями, которые потом обычно тают, не решался приближаться к НАТО. Россия очень, очень осторожно относилась к территории НАТО. Мы не видели нападений на такие территории, как Эстония или Латвия. Они были абсолютно внимательны к НАТО. Они были очень, очень осторожны, чтобы убедиться, что они не провоцируют. Можно утверждать, что альянс сам по себе функционирует. Сдерживающий фактор статьи 45 [часть Устава НАТО, которая допускает "срочные военные действия", если государствам-членам угрожает] выполняет функции", – сказал он.

В то же время он признал, что Альянс переживал годы стагнации, и война в Украине "оживила" его.

"После 1991 года НАТО просто пребывало в застое... Большая часть населения Европы была бы удивлена тому, что НАТО является ядерным альянсом. Они просто забыли об этом говорить", – отметил Уоллес.

Бен Уоллес уходит с поста - что надо знать

Британский министр обороны Бен Уоллес отличился как один из крупнейших сторонников поддержки Украины – от вопроса о поставках оружия до подготовки украинских военных, которых он неоднократно посещал во время их учений на территории Великобритании. За время полномасштабной войны в Украине Великобритания сменила трех премьер-министров, но Уоллес оставался несменным главой оборонного ведомства. Еще в прошлом месяце Уоллеса рассматривали как потенциального нового генсекретаря НАТО.

В этом месяце вокруг Бена Уоллеса разгорелся скандал. Это произошло после того, как он сказал, что Украине стоило бы активнее благодарить своих западных партнеров за помощь. Это спровоцировало резкую реакцию президента Украины Владимира Зеленского. Британский министр в конце концов заявил, что его слова были неправильно истолкованы, и что он лично будет продолжать поддерживать Украину до конца.

После скандала Уоллес заявил, что уйдет с должности, когда премьер-министр страны Риши Сунак будет проводить перестановки в правительстве (они ожидаются в сентябре текущего года).

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