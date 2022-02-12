Шмыгаль призвал украинцев сохранять самообладание, не поддаваться на провокации врага и дезинформацию.

На фоне обострения ситуации на украинской границе и риска военного вторжения российских войск на территорию Украины, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с обращением к украинцам.

Свое обращение Шмыгаль опубликовал в Facebook.

Премьер-министр призвал граждан Украины сохранять спокойствие и подчеркнул, что украинская армия готова дать отпор агрессору.

Премьер напомнил, что Россия является опасным соседом, который пытается нас уничтожить, однако армия Украины обеспечена всем необходимым и готова дать отпор в любой момент.

Также он заявил, что война имеет много измерений - от газового кризиса до нагнетания паники, однако международные партнеры поддерживают Украину.

Шмыгаль призвал украинцев сохранять самообладание, не поддаваться на провокации врага и дезинформацию.

Заявление президента Украины:

12 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать на фоне сообщений о возможном вторжении России.

Об этом он заявил во время встречи со СМИ после пересмотра тактико-специальных учений в Херсонской области.

Зеленский считает, что наше государство должно рассчитывать на своих военных и своих граждан, и быть готовым в любой день. При этом он отметил, что информпространство заполонило много информации о российском вторжении.

Российская угроза и эвакуация из Украины:

В январе 2022 года Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде членов их семей из посольства в Киеве. Отмечалось, что такое решение было принято из-за угрозы военных действий России.

Посольство Соединенных Штатов призвало американских граждан не ехать в Украину из-за угрозы вторжения РФ и пандемии коронавирусной инфекции.

10 февраля президент США Джо Байден предупредил американцев, которые оставались в Украине о том, что они должны немедленно покинуть страну, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр. Блинкен отметил, что Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников американского посольства в Украине и повторил призыв Госдепартамента, чтобы все американцы в Украине покинули страну немедленно.

Президент США Джо Байден 11 февраля провел онлайн-встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами государств-членов Альянса, а также руководством Евросоюза.

Также 11 февраля ряд стран призвали своих граждан покинуть территорию Украины. Среди них - Латвия, Южная Корея, Норвегия, Великобритания, Дания, Черногория, Нидерланды, Эстония.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал граждан США покинуть Украину в течение 48 часов. Он предупредил американцев, что если они останутся в Украине, то нарвутся на риск, что потом не будет никакой возможности для выезда и не будет никакой перспективы, что США будут осуществлять эвакуацию с помощью военных.

12 февраля 2022 года Германия призвала своих граждан покинуть Украину.

12 февраля 2022 года появилась информация о том, что британские военные инструкторы покидают территорию Украины.