Британских инструкторов направили на Украину для обучения местных военнослужащих.

Великобритания отзывает своих военных инструкторов с территории Украины.

Британские военные инструкторы покинут Украину 12–13 февраля. Об этом заявил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи, сообщает ВВС.

Британских инструкторов направили на Украину для обучения местных военнослужащих.

Кроме того, Хиппи напомнил, что Великобритания призвала всех своих граждан покинуть Украину из-за опасений скорого российского вторжения.

Хиппи отметил, что британские власти не смогут помочь с эвакуацией сограждан в случае вторжения России на Украину.

Российская угроза и эвакуация из Украины:

В январе 2022 года Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде членов их семей из посольства в Киеве. Отмечалось, что такое решение было принято из-за угрозы военных действий России.

Посольство Соединенных Штатов призвало американских граждан не ехать в Украину из-за угрозы вторжения РФ и пандемии коронавирусной инфекции.

10 февраля президент США Джо Байден предупредил американцев, которые оставались в Украине о том, что они должны немедленно покинуть страну, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр. Блинкен отметил, что Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников американского посольства в Украине и повторил призыв Госдепартамента, чтобы все американцы в Украине покинули страну немедленно.

Президент США Джо Байден 11 февраля провел онлайн-встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами государств-членов Альянса, а также руководством Евросоюза.

Также 11 февраля ряд стран призвали своих граждан покинуть территорию Украины. Среди них - Латвия, Южная Корея, Норвегия, Великобритания, Дания, Черногория, Нидерланды, Эстония.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал граждан США покинуть Украину в течение 48 часов. Он предупредил американцев, что если они останутся в Украине, то нарвутся на риск, что потом не будет никакой возможности для выезда и не будет никакой перспективы, что США будут осуществлять эвакуацию с помощью военных.

12 февраля 2022 года Германия призвала своих граждан покинуть Украину.