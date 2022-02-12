Граждан Германии просят оценить важность их пребывания в Украине и, если оно не является крайне необходимым, покинуть пределы страны.

На фоне обострения ситуации на украинской границе и нарастающего риска военного вторжения российских войск на территорию Украины, правительство Германии призывает своих граждан выехать из Украины.

Об этом сообщают DW и Der Spiegel.

Граждан Германии просят оценить важность их пребывания в Украине и, если оно не является крайне необходимым, покинуть пределы страны.

"Если вы сейчас находитесь в Украине, убедитесь, что ваше присутствие абсолютно необходимо. Если это не так, покиньте страну в кратчайшие сроки", — рекомендовали в ведомстве.

В Министерстве иностранных дел ФРГ предупредили, что нельзя исключать военный конфликт между Россией и Украиной и заявили о закрытии одного из консульств в Донецке, офис которого временно расположен в Днепре.

Российская угроза и эвакуация граждан США:

В январе 2022 года Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде членов их семей из посольства в Киеве. Отмечалось, что такое решение было принято из-за угрозы военных действий России.

Посольство Соединенных Штатов призвало американских граждан не ехать в Украину из-за угрозы вторжения РФ и пандемии коронавирусной инфекции.

10 февраля президент США Джо Байден предупредил американцев, которые оставались в Украине о том, что они должны немедленно покинуть страну, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр. Блинкен отметил, что Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников американского посольства в Украине и повторил призыв Госдепартамента, чтобы все американцы в Украине покинули страну немедленно.

Президент США Джо Байден 11 февраля провел онлайн-встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами государств-членов Альянса, а также руководством Евросоюза.

Также 11 февраля ряд стран призвали своих граждан покинуть территорию Украины. Среди них - Латвия, Южная Корея, Норвегия, Великобритания, Дания, Черногория, Нидерланды, Эстония.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал граждан США покинуть Украину в течение 48 часов. Он предупредил американцев, что если они останутся в Украине, то нарвутся на риск, что потом не будет никакой возможности для выезда и не будет никакой перспективы, что США будут осуществлять эвакуацию с помощью военных.