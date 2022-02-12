Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать на фоне сообщений о возможном вторжении России.

Об этом он заявил во время встречи со СМИ после пересмотра тактико-специальных учений в Херсонской области.

Зеленский считает, что наше государство должно прежде всего должно рассчитывать на своих военных и своих граждан, и быть готовым в любой день. При этом он отметил, что информпространство заполонило много информации о российском вторжении.

"В информационном пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны Российской Федерации. Даже уже говорят соответствующие даты. Мы понимаем все риски, понимаем, что они есть... Мы никого не боимся, без паники, все под контролем", - подчеркнул глава государства.

Он также призвал предоставить Украине стопроцентную информацию о возможном нападении РФ, если такие данные есть и добавил, что вся такая информация будет подвергаться четкому и глобальному анализу.

"Мы принимаем во внимание всю эту информацию, мы благодарны за эту информацию, но мы должны четко анализировать любую информацию, оценивать риски", - добавил он.

Президент добавил, что правда заключается в том, что сейчас есть много разной информации о возможном российском вторжении, которая пока создает только панику, а "паника у нас в стране - лучший друг нашего врага".

Зеленский подчеркнул, что единственный путь к разрешению конфликта – исключительно дипломатический.

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Как сообщал УНИАН, 10 февраля президент США Джо Байден предупредил американцев, которые остаются в Украине, что они должны немедленно покинуть страну, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр. Блинкен отметил, что Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников американского посольства в Украине и повторил призыв Госдепартамента, чтобы все американцы в Украине покинули страну немедленно.

Президент США Джо Байден 11 февраля провел онлайн-встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами государств-членов Альянса, а также руководством Евросоюза. Как сообщает The Guardian со ссылкой на дипломатические источники, Байден сказал другим лидерам НАТО и ЕС, что США считают, что Владимир Путин решил осуществить вторжение в Украину, которое может произойти в ближайшие несколько дней.

В тот же день советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможное вторжение российских военных в Украину может начаться с воздушных бомбардировок и ракетных ударов. Он также призвал граждан США покинуть Украину в течение 48 часов и предупредил американцев, что если они останутся в Украине, то нарвутся на риск, что потом не будет никакой возможности для выезда и не будет никакой перспективы, что США будут осуществлять эвакуацию с помощью военных.

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