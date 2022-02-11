Также американский президент заявил, что не планирует отправлять в Украину войска.

Президент США Джо Байден призвал всех американцев, которые остаются в Украине, уезжать из страны из-за угрозы российского вторжения.

Об этом американский президент заявил в интервью телеканалу NBC News.

"Американские граждане должны уехать сейчас же", — отметил Байден.

"Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другая ситуация и все могут быстро сойти с ума", - добавил он.

Также журналист телеканала спросил Байдена о наличии сценария, который может побудить президента США направить войска в Украину для спасения американцев, бегущих из страны.

"Нет. Это мировая война, когда американцы и Россия начинают стрелять друг в друга", - ответил Байден.

"Мы находимся в совершенно другом мире, чем когда-либо", - добавил он.

Также немедленно покинуть Украину призвали и в Госдепе США.

"Не посещайте Украину из-за возросшей угрозы военных действий России и COVID-19; те, кто находится в Украине, должны немедленно уехать коммерческими или частными рейсами", - говорится в сообщении.

В Госдепе отмечают, что сообщения о наращивании российской военной мощи на границе с Украиной продолжают поступать, а это указывает на возможность масштабных военных действий против.

"Граждане США в Украине должны знать, что правительство США не сможет эвакуировать своих граждан в случае военных действий России где-либо в Украине. Военные действия могут начаться в любое время и без предупреждения, а также серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из Украины", - добавляют в сообщении.

Напомним, ранее СМИ распространили информацию, что Белый дом одобрил план оказания помощи американцам, которые могут попытаться эвакуироваться из Украины в случае вторжения России.

В публикациях утверждалось, что план заключается в том, что войска из 82-й воздушно-десантной дивизии начнут создавать зоны обработки и временные приюты на территории Польши недалеко от границы с Украиной, куда американцы бегут из Украины, и могли бы обратиться за помощью во время транзита.

Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла эту информацию.

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