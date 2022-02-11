Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявляет, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любое время, в том числе во время зимних Олимпийских игр.
Как сообщает Reuters об этом госсекретарь США сказал во время пресс-конференции в Мельбурне (Австралия).
Блинкен сказал, что Вашингтон продолжает "сокращать численность сотрудников американского посольства в Украине и повторил призыв Госдепартамента, чтобы все американцы в Украине покинули страну немедленно.
"Попросту говоря, мы продолжаем наблюдать за очень тревожными признаками российского обострения, в том числе новые силы прибывают на украинскую границу", - сказал Блинкен.
"Как мы говорили ранее, мы находимся в ситуации, когда вторжение может начаться в любое время, и для понимания, это включает период во время Олимпийский игр", - подчеркнул госсекретарь.
Как известно, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине до 20 февраля.
Вероятность вторжения РФ в Украину
С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению Западной разведки, может привлечь для полномасштабного нападения на Украину.
Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживание агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом по невступлению Украины в Альянс.