Госсекретарь США отмечает, что и в дальнейшем наблюдаются тревожные признаки вероятного обострения ситуации Россией.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявляет, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любое время, в том числе во время зимних Олимпийских игр.

Как сообщает Reuters об этом госсекретарь США сказал во время пресс-конференции в Мельбурне (Австралия).

Блинкен сказал, что Вашингтон продолжает "сокращать численность сотрудников американского посольства в Украине и повторил призыв Госдепартамента, чтобы все американцы в Украине покинули страну немедленно.

"Попросту говоря, мы продолжаем наблюдать за очень тревожными признаками российского обострения, в том числе новые силы прибывают на украинскую границу", - сказал Блинкен.

"Как мы говорили ранее, мы находимся в ситуации, когда вторжение может начаться в любое время, и для понимания, это включает период во время Олимпийский игр", - подчеркнул госсекретарь.

Как известно, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине до 20 февраля.

Вероятность вторжения РФ в Украину

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению Западной разведки, может привлечь для полномасштабного нападения на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживание агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом по невступлению Украины в Альянс.

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