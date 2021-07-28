Правительство одобрило соответствующий проект указа президента об оказании гуманитарной помощи Литве.

Украина передаст Литве колючую проволоку для защиты границы от нелегальных мигрантов, проникающих с территории Беларуси.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня правительство одобрило проект указа президента Украины о предоставлении гуманитарной помощи Литве. Не припоминаю, чтобы гуманитарная помощь оказывалась в виде... колючей проволоки. Но реальность требует именно такой дружеской помощи", - заявил глава МИД.

По его словам, Литва сейчас переживает беспрецедентный миграционный кризис.

"Александр Лукашенко решил "отомстить" Литве за жесткую позицию в отношении себя..., провоцируя поток беженцев из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, стремящихся прорваться в Литву из Беларуси. Масштаб беды таков: с 1 января по 27 июля на литовско-белорусской границе задержаны 2 839 нелегальных мигрантов. Это в 35 раз превышает прошлогодний показатель", - отметил Кулеба.

По его словам, Литва срочно укрепляет границу, но на прошлой неделе оказалось, что ей не хватает колючей проволоки.

Читайте также"Вырастешь, буду тебя лечить": Лукашенко предложил мальчику в больнице стать его глюкозой (видео)"Немного вотсап-дипломатии в воскресенье с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом, политическая воля президента Зеленского и премьера Шмыгаля помочь друзьям - и проволока нашлась, а решение правительства было принято быстро. Конкретные объемы прорабатываем сейчас по дипломатическим каналам с литовской стороной, потому что есть технические нюансы", - сообщил министр.

Конфликт Литвы и Беларуси

В Литве наблюдается приток нелегальных мигрантов. С начала июля республика объявила чрезвычайную ситуацию, на границе началось строительство ограды, которую в дальнейшем планируют укрепить.

В миграционном кризисе Литва обвиняет Минск. В свою очередь белорусские власти уже заявляли, что справляются с охраной границы в должной мере.

В конце мая Лукашенко говорил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в Литву, через которую нелегалы продолжают путь в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Как подчеркнул впоследствии Лукашенко, он не даст превратить страну в "отстойник" для нелегалов, а Минск занимается вопросом нелегальной миграции "ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно и финансово возможно".

17 июля глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Беларусь угрожает его стране контрабандой радиоактивных материалов.

Автор: Виталий Саенко