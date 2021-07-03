Ранее в стране объявили режим экстремальной ситуации из-за нелегалов.

В Литве, которая на днях объявила режим экстремальной ситуации из-за потока нелегальных мигрантов, случилось ЧП на границе с Беларусью.

Как сообщается на сайте Управления государственной границы республики, пограничники задержали еще 116 нелегалов, 111 из них - в муниципалитете Друскининкай. Из-за сопротивления пограничникам пришлось применить слезоточивый газ и оружие для предупредительных выстрелов.

В частности, офицеры брандмауэра Тверечюса задержали четверых нелегальных мигрантов - троих пакистанцев и одного гражданина Индии в районе Швенчёнис. В Варенском районе пограничники брандмауэра Александраса Бараускаса задержали человека, представившегося гражданином Гамбии.

"Остальные 111 нелегальных мигрантов были задержаны пограничниками Друскининкайского брандмауэра в прошлый день. По предварительным данным, в эту группу входят граждане разных стран, личности которых установлены", - говорится в сообщении.

Часть мигрантов вели себя агрессивно и попытались атаковать патрули. Впоследствии пограничниками был применен слезоточивый газ и произведено два предупредительных выстрела в воздух. Непокорных уложили на землю и надели наручники.

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Всех задержанных намерены проверить на коронавирус и изолировать до получения результатов тестов.

Как сообщал УНИАН, в связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, в пятницу вечером правительство Литвы решило объявить режим экстремальной ситуации в стране.

В данный момент для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из них занято около 500, сообщили представители МВД. В целом в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 822 незаконных мигранта – в десять раз больше, чем за весь 2020 год.

Известно, что мигранты из Сирии и Ирака прибывают в Минск рейсами из Багдада. Затем государственные турагентства Беларуси доставляют их автобусами до литовской границы.

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Автор: Юрий Годован