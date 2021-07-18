Беларусь угрожает Литве контрабандой радиоактивных материалов.
Об этом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил на заседании совета правящей партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", которую он возглавляет, сообщает Sputnik Литва.
"Лукашенко угрожает нам контрабандой радиоактивных веществ, Лукашенко угрожает контрабандой наркотиков через Литву, он может придумать эти инструменты", - сказал глава МИД Литвы.
По словам Ландсбергиса, Беларусь ведет "гибридную войну" против Литвы и использует эти угрозы как инструмент в подобных действиях.
Читайте такжеЕвросоюз начинает срочную операцию на границе Литвы с БеларусьюКроме того, глава МИД в очередной раз обвинил Минск в отправке на территорию балтийской республике нелегальных мигрантов, также являющихся "инструментом" в этой войне, и упомянул о ситуации с пассажирским самолетом Ryanair, который заставили посадить в Минске, задержав журналиста и блогера Романа Протасевича и его спутницу Софию Сапегу, находившихся на его борту.
"Полтора месяца назад таким инструментом был захваченный самолет, который заставили приземлиться в Минске. Сегодня им стали мигранты... Он (Лукашенко) может еще придумать какие-то новые инструменты", - утверждает Ландсбергис.
Конфликт Литвы и Беларуси
В Литве наблюдается приток нелегальных мигрантов. За несколько месяцев этого года пограничники поймали 2 023 нелегала – это в 25 раз больше, чем за весь прошлый год. В республике с начала июля объявлена чрезвычайная ситуация, на границе началось строительство ограждения, которое в дальнейшем планируют укрепить.
В миграционном кризисе балтийская республика винит Минск. В свою очередь белорусские власти уже заявляли, что справляются с охраной границы в должной мере.
В конце мая Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в Литву, через которую нелегалы продолжают путь в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. Как подчеркнул позже Лукашенко, он не даст превратить страну в "отстойник" для нелегалов, а Минск занимается вопросом нелегальной миграции "ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно и финансово возможно".
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