По словам министра иностранных дел Литвы, Беларусь ведет "гибридную войну".

Беларусь угрожает Литве контрабандой радиоактивных материалов.

Об этом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил на заседании совета правящей партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", которую он возглавляет, сообщает Sputnik Литва.

"Лукашенко угрожает нам контрабандой радиоактивных веществ, Лукашенко угрожает контрабандой наркотиков через Литву, он может придумать эти инструменты", - сказал глава МИД Литвы.

По словам Ландсбергиса, Беларусь ведет "гибридную войну" против Литвы и использует эти угрозы как инструмент в подобных действиях.

Читайте такжеЕвросоюз начинает срочную операцию на границе Литвы с БеларусьюКроме того, глава МИД в очередной раз обвинил Минск в отправке на территорию балтийской республике нелегальных мигрантов, также являющихся "инструментом" в этой войне, и упомянул о ситуации с пассажирским самолетом Ryanair, который заставили посадить в Минске, задержав журналиста и блогера Романа Протасевича и его спутницу Софию Сапегу, находившихся на его борту.

"Полтора месяца назад таким инструментом был захваченный самолет, который заставили приземлиться в Минске. Сегодня им стали мигранты... Он (Лукашенко) может еще придумать какие-то новые инструменты", - утверждает Ландсбергис.

Конфликт Литвы и Беларуси

В Литве наблюдается приток нелегальных мигрантов. За несколько месяцев этого года пограничники поймали 2 023 нелегала – это в 25 раз больше, чем за весь прошлый год. В республике с начала июля объявлена чрезвычайная ситуация, на границе началось строительство ограждения, которое в дальнейшем планируют укрепить.

В миграционном кризисе балтийская республика винит Минск. В свою очередь белорусские власти уже заявляли, что справляются с охраной границы в должной мере.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в Литву, через которую нелегалы продолжают путь в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. Как подчеркнул позже Лукашенко, он не даст превратить страну в "отстойник" для нелегалов, а Минск занимается вопросом нелегальной миграции "ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно и финансово возможно".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева