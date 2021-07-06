Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что режим Александра Лукашенко несет ответственность за рост числа нелегальных мигрантов и беженцев, которые попадают в Литву через границу с Беларусью.
Об этом пишет DW.
Во вторник, 6 июля, он посетил контрольно-пропускной пункт в литовском поселке Мядининкай на границе с Беларусью. Вместе с ним была премьер-министр Литвы Ингрида Шимон.
По его словам, в Брюсселе подозревают, что к событиям причастен Минск. Мишель заметил, что ЕС - не "наивный" и "не позволит себя запугать".
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"Мы сделаем все возможное, чтобы оказать вам более активную поддержку. Литовские границы - это европейские границы", - заявил он.
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