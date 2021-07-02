Страны обеспокоены значительным ростом количества случаев незаконного пересечения границы и мигрантов.

Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex отправило миссию пограничников в Литву и Латвию для усиления охраны их границ с Беларусью.

Таким образом агентство отреагировало на поступивший в июне запрос этих двух стран, пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Frontex. Литва и Латвия обеспокоены значительным ростом количества случаев незаконного пересечения границы со стороны Беларуси за последние недели.

"Пограничники будут поддерживать Латвию и Литву в надзоре за границей и других функциях управления границей. Операция начинается с развертывания 10 сотрудников с патрульными авто, численность которых будет постепенно увеличиваться", - отметили в агентстве.

В июне 2021 года на незаконном пересечении границы из Беларуси в Литву поймали более 400 человек. Это в шесть раз больше, чем общее количество подобных попыток в 2020-м.

Читайте такжеЛитва обустраивает лагерь для беженцев из БеларусиВ Латвии не наблюдалось такого стремительного роста количества незаконных пересечений границы, однако, действуя на опережение, страна также решила обратиться к Frontex.

Поток мигрантов из Беларуси

По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, мигранты, нелегально пересекающие белорусско-литовскую границу, происходят из разных стран, но в основном из Ирана, Ирака и Сирии.

"Мы очень обеспокоены ситуацией на границе с Беларусью. Проблема миграции становится серьезной - не только для Литвы, но и для всего ЕС, потому что переправка мигрантов через границу с ЕС стала официальной позицией Беларуси. Количество мигрантов впечатляюще возросло в последние месяцы, и мы должны решить этот вопрос", - заявлял Науседа перед июньским саммитом лидеров ЕС.

В конце мая Александр Лукашенко говорил, что до сих пор Минск останавливал наркотики и мигрантов на границе с Литвой, однако после международной реакции на принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair и введения новых санкций делать этого больше не будет.

В июне министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что за нынешним притоком мигрантов в страны Балтии стоят белорусские чиновники. По ее словам, это "хорошо организованный" план Минска, а мигранты платят до 15 тысяч долларов за перевозки через границу.

В связи с увеличением количества мигрантов власти Литвы рассматривают возможность строительства забора на границе с Беларусью.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова