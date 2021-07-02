За минувшие сутки пограничники Литвы задержали 150 нелегальных мигрантов - это почти в три раза больше, чем прежние суточные рекорды.

В связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, в пятницу вечером правительство Литвы решило объявить режим экстремальной ситуации в стране.

Как информирует Delfi, оперативным главой по экстремальной операции назначена министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Ситуация с мигрантами в Литве

Сообщается, что за минувшие сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов, что почти в три раза больше, чем прежние суточные рекорды.

В данный момент для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из них занято около 500, сообщили представители МВД. В целом в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 822 незаконных мигранта – в десять раз больше, чем за весь 2020 год.

Известно, что мигранты из Сирии и Ирака прибывают в Минск рейсами из Багдада. Затем государственные турагентства Беларуси доставляют их автобусами до литовской границы.

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Автор: Леся Лещенко