Журналист возвращается в Киев.

Известного украинского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию. Причин запрета пограничники не сообщили.

Об этом он написал в своем Instagram

"Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен", - говорится в сообщении.

По его словам, это может быть связано с тем, что он планировал посетить в тюрьме третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.

"Причин не назвали. Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили. Все, что произошло, - это международный скандал и позор для грузинских властей", - объяснил Гордон.

При этом он отметил, что тем же самолетом, которым прилетел, возвращается в Киев.

В комментарии телеканалу "Украина 24" журналист отметил, что заместитель директора аэропорта Тбилиси сообщил, что все причины будут объяснены в письменном виде в течение 10 дней посольству Украины.

"Понятно одно. Грузинские власти боятся огласки. Боятся того, чтобы я встретился с Саакашвили. Я хотел с ним интервью сделать прямо в тюрьме. Это стыд грузинским властям", - подчеркнул Дмитрий Гордон.

В свою очередь Алеся Бацман назвала данное решение грузинских властей "позорным и трусливым"

"Сейчас нас депортировали из Грузии. Позорное и трусливое решение грузинских властей из-за нашей защиты и поддержки Михаила Саакашвили. Мы планировали посетить в тюрьме Михаила Саакашвили, возможно, записать с ним интервью, о чем наш МИД говорил с соответствующими органами Грузии. Чего ты боишься, что ты скрываешь, грузинская власть, раз так нас боишься, раз так боишься гласности и света?" - написала журналистка.

Также на ситуацию отреагировал и арестованный Саакашвили. По его словам, оснований для такого решения не было.

"Всемирного журналиста Дмитрия Гордона, Алесю Бацман, руководителя Офиса простых решений и результатов Марию Барабаш без объяснения причин сегодня не пустили в Грузию. Все они будут депортированы в Украину. Никаких объективных причин для такого шага у властей Грузии не было. Это очередное грубое нарушение принципов демократии, прав человека и свидетельство тому, что дело против Саакашвили не имеет ничего общего с правосудием", - указал Саакашвили.

Стоит отметить, что перед поездкой Дмитрий Гордон рассказал о своих планах. Во время трехдневной поездки Гордон со своей супругой Алесей Бацман намерены был провести ряд лекций и встреч, а также ряд интервью.

Задержание Саакашвили в Грузии

1 октября власти Грузии заявили о задержании Саакашвили, его поместили в пенитенциарное учреждение. Политик заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

На родине Саакашвили не был последние 8 лет - в Грузии он объявлен в розыск, а также его заочно приговорили к шести годам заключения.

23 октября стало известно об ухудшении состояния политика - из-за голодовки ему сделали переливание крови.

Автор: Анастасия Горбачева