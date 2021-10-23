Личный врач политика Николоз Кипшидзе сообщил, что состояние Михеила Саакашвили улучшилось.

Экс-президенту Грузии, председателю Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеилу Саакашвили, который 23-й день голодает в грузинской тюрьме, сделали переливание крови.

Об этом журналистам заявил личный врач политика Николоз Кипшидзе, сообщает "Новости-Грузия".

"Когда я пришел сюда, знал, что один из параметров был достаточно плохим, поэтому сделал переливание… Сегодня кризис уже пройден. Состояние лучше, чем было", — сказал он.

Задержание Саакашвили

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Саакашвили, имеющий гражданство Украины, заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.

1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск - он не был на родине последние 8 лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам, среди которых - незаконное пересечение границы. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили после возвращения в страну будет задержан.

Президент Владимир Зеленский заверил, что все профильные институты будут работать над вопросом возвращения Саакашвили в Украину.

Автор: Виктория Токарева