Забавный ролик Дмитрий снял в день своего рождения.

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон сегодня отмечает свое 54-летие. В этот день он решил запустить челлендж "Поиграй грудью", к которому призвал присоединиться всех желающих.

Так, Гордон опубликовал в своем инста-блоге видео, на котором стоит обнаженным на балконе с видом на море. В кадре он сокращает свои грудные мышцы и говорит, чтобы поклонники снимали такие же видео и отмечали его.

За кадром слышно голос его супруги Алеси Бацман, которая поинтересовалась, какими мышцами еще умеет играть Дмитрий.

"Вы качаетесь? Выглядите мощно", "Хочу посмотреть на девушек, которые на это поведутся", "Красиво", "Дмитрий, это я силой мысли двигаю ваши мышцы", "Дмитрий, а можно поиграть кадыком?", "Киборг умноженный на вечность", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич