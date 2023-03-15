Политик, имеющий пророссийскую риторику, может саботировать помощь Киеву в войне.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен негативно отозвался об экс-президенте США Дональде Трампе. В интервью Politico датчанин заявил, что баллотирование Трампа на следующие выборы президента США может свести на нет помощь Украине.

Более того, у Расмуссена есть опасения, что лишь выиграв кандидатуру от Республиканской партии, Трамп может разрушить двухпартийный фронт в пользу Украины. Бывший президент США хвалил Путина как умного стратега в первые дни полномасштабной войны и недавно предположил, что Киев должен был согласиться отдать России некоторые свои территории.

По мнению Расмуссена политика Трампа в отношении Украины означала бы "капитуляцию".

Видео дня

"Я называю это геополитической катастрофой, если Трампа выдвинут, поскольку его влияние в кампании было бы разрушительным. Это приблизило бы ужасные идеи Трампа к мейнстриму и затруднило бы получение поддержки Конгресса для войны", - отмечает Расмуссен.

Датчанин добавляет, что согласно социологическим опросам в США ощущается ослабление поддержки Украины. Баллотирование Трампа может еще больше усугубить этот процесс.

"Тот простой факт, что его мысли обращаются к определенному элементу, определенному сегменту американской общественности, подтолкнет американскую политику в неправильное направления", - говорит Расмуссен.

Politico отмечает, что может показаться глупым бояться выдвижения Трампа больше, чем его непосредственного возвращения к власти, что менее вероятно, но может стать значительно более опасным результатом. Однако Расмуссен рассматривает кандидатуру Трампа, как попытку саботирования войны в Украине.

Датчанин высказал свой прогноз и относительно потенциального президентства одиозного политика.

"Я думаю, что президент Трамп будет неудачником", - заявил Расмуссен.

Дональд Трамп и его высказывания о российско-украинской войне

В конце января Дональд Трамп выступил с критикой поставки танков в Украину. По его мнению, таким темпом все может дойти и до ядерного оружия.

45-й президент США признался, что он категорически против смены режима Владимира Путина в России. Также он раскритиковал помощь Украине, заявив, что это является интересом только Европы.

Недавно Трамп заявил, что позволил бы России овладеть частью Украины. Согласно его мнению, это бы помогло завершить войну. Также бывший президент США добавил, что при его каденции РФ никого и ничто не захватывала.

Вас также могут заинтересовать новости: