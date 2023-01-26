Бывший президент США уверен, что теперь всё неизбежно закончится ядерной войной.

Бывший президент США Дональд Трамп критически высказался по поводу поставок западных танков в Украину. В своей собственной социальной сети Truth Social он заявил, что так дело может дойти и до поставок Украине ядерного оружия.

"Сначала будут танки, потом ядерные бомбы. Закончите эту безумную войну, сейчас. Это так просто сделать!" – написал он.

При этом Трамп не уточнил, что именно нужно сделать, чтобы закончить войну в Украине легко и быстро.

Видео дня

Война в Украине – позиция Трампа

Известный своими симпатиями к Владимиру Путину Дональд Трамп публично похвалил своего кумира, когда непосредственно перед вторжением в Украину Кремль решил "признать" террористические группировки "ЛДНР" в качестве независимых государств.

В апреле, когда война уже шла полным ходом, Трамп назвал российское вторжение геноцидом украинского народа.

В августе Трамп выразил мнение, что Россия не стала бы нападать, если бы Украина отказалась от Крыма и курса в НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: