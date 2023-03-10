Президент также подчеркнул, что ожидает во время саммита в Вильнюсе увидеть другие шаги, кроме того статуса, который Украина имеет сейчас по НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает гарантий безопасности от НАТО еще до ее вступления в Альянс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленском сказал во время брифинга с премьер-министром Финляндии санной Марин. "Что касается саммита в Вильнюсе. Мы приглашены, но мы хотели бы, чтобы были какие-то соответствующие шаги вперед, кроме того статуса, который сегодня есть у нас, в наших отношениях с НАТО", - отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина благодарит все государства НАТО, которые поддерживают ее на поле боя. "Помимо этого, нам нужны стратегические гарантии безопасности и на этом пути нам нужны гарантии безопасности. И даже если мы не можем быть в НАТО во время войны, мы бы хотели иметь гарантии соответствующие гарантии безопасности на этом пути, пока мы еще не в НАТО. И именно соответствующих шагов навстречу со стороны государства НАТО в Украину, к этим гарантиям безопасности мы и ожидаем на вильнюсском саммите", - сказал Зеленский.

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Путь Украины в НАТО

В конце сентября прошлого года президент подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке.

В альянсе ответили, что двери для вступления Украины в НАТО открыты, однако сейчас внимание сосредоточено на военной поддержке страны.

Известно, что следующая встреча глав государств и правительств НАТО (саммит альянса) состоится в Вильнюсе 11-12 июля. 24 февраля генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг пригласил Владимира Зеленского.

По мнению главы Офиса президента Андрея Ермака, Украина может получить необходимые гарантии безопасности на этом саммите.

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