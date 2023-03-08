Фразу Трампа про Украину американский Fox News вырезал из эфира в прайм-тайм.

Экс-президент США Дональд Трамп, главный противник Администрации Байдена, в радиоэфире Fox News ответил, как закончил бы войну в Украине. Чтобы избежать скандала, редакция решила фразу вырезать.

На несостыковки в интервью обратил внимание журналист Daily Beast Джастин Барагона. По словам Трампа, все, что ему нужно было сделать, - это позволить России "захватить" части Украины.

Трамп похвастался, что Россия "ничего не захвачивала" во время его президенства. Затем он добавил: "Я мог бы договориться. В худшем случае я мог бы договориться о том, чтобы дать им что-то захватить, есть определенные районы, которые, честно говоря, являются русскоязычными, но это была бы сделка".

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Однако сам канал, симпатизирующий республиканцам, эту фразу из эфира в прайм-тайм вырезал. На словах "Я мог бы договориться…" речь Трампа быстро обрывается и начинается уже на его позиции о Китае.

Позиция Трампа по войне в Украине – что известно

Экс-президент США Дональд Трамп не скрывает свои симпатии к Владимиру Путину и до этого дня делал голословные заявления, что закончил бы войну в Украине "за 24 часа".

Еще раньше Трамп заявлял, что Украине следовало бы отказаться от Крыма и дать России гарантии невступления в НАТО.

Также Трамп критиковал поставки Украине тяжелого вооружения.

Сторонники Трампа в Конгрессе занимаются тем, что всячески тормозят предоставление Украине новых пакетов военной помощи.

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