По его словам, помощь Украине - это "интерес Европы".

Экс-президент США Дональд Трамп признался, что он "категорически" против смены диктаторского режима Владимира Путина в России. В то же время помощь Украине опальный политик назвал "лишь интересом Европы".

Как сообщил Трамп в комментарии каналу Fox News, война РФ против Украины "не является точкой стратегических интересов США". По его убеждению, это "дело Европы", которое должно помогать Украине, как американцы, или еще больше.

"Нужно помочь и обезопасить Европу, но Европа не помогает себе. Очень несправедливо для США в значительной степени платить по счетам, тем более что Европа использует нас в торговле и других вещах. Это будет сильно зависеть от моей встречи с Путиным, но Европа должна заплатить ", - заявил Трамп.

На уточняющий вопрос, поддерживает ли Трамп смену режима Путина в России, он сказал "категорическое нет". Кроме того, опальный политик заявил, что при президентстве Джо Байдена якобы существует риск ядерной войны с Россией, намекнув, что в случае его переизбрания риски исчезнут.

Что Трамп еще говорил о войне в Украине

Дональд Трамп еще со времен своей каденции не скрывает свои симпатии к диктатору Путину. Относительно Украины он делал немало громких заявлений, критикуя шаги своего конкурента Байдена. По его словам, в кресле президента США он закончил бы войну в Украине "за 24 часа".

Перед этим опальный экс-президент США заявлял, что Украине следовало бы отказаться от Крыма и дать России гарантии невступления в НАТО, чтобы предотвратить войну. Также Трамп критиковал поставки Украине тяжелого вооружения.

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