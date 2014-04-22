Псевдо-активист "Правого сектора" в Славянске оказался фитнес-тренером из Киева - СМИ

Задержанный в Славянске псевдо-активист "Правого сектора" Виталий Ковальчук оказался фитнес-тренером из Киева, сообщают Подробности.

Хотя телеканалы России показывали его как участника Евромайдана из Винницы, который приехал атаковать блокпосты на Донбасс, не зная, что там война.

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Фото мирного Виталика Ковальчука обнаружили почти сразу - на сайте сети столичных спортивных клубов GymFit.

Представители "Правого сектора" вывесили в соцсети Вконтакте скриншот странички тренера, чтобы подтвердить: парень к ним не имеет никакого отношения.

"Тренерский стаж - 3 года. Молодой, амбициозный, коммуникабельный. Жизненное кредо: "Только вперед!" - так характеризуют Ковальчука на работе.

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В Славянске же его подозревают в том, что он участвовал 20 апреля в нападении на блокпост возле селе Былбасовка, где во время перестрелки 3 человека было убито, несколько - раненых.

Виталий Ковальчук прославился на видеозаписи, опубликованной Life News. Там изрядно побитый и явно деморализованный молодой человек "в гламурном пальтишке" рассказывает, что он несколько месяцев жил на Майдане Независимости в Киеве, где и познакомился с членами "Правого сектора".

Ковальчук также выразил уверенность, что если его отпустят, он тут же поговорит со своими единомышленниками из "Правого сектора" и будет настойчиво отговаривать их от посещения юго-востока Украины.

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На сайте самого спорт-клуба GymFit Виталий Ковальчук исчез из числа команды тренеров. Хотя кэшированая копия страницы показывает - еще 17 апреля такой тренер действительно работал в фитнес-клубе на Шулявке. Но его фото физически удалили с официальной страницы.

Напомним, что "Правый Сектор" категорически опроверг свое участие в перестрелке возле блокпоста в Славянске ночью на 20 апреля, заявив, что находятся в подчинении украинских силовиков.