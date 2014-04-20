«Правый сектор» заявляет о непричастности к перестрелке в Славянске

Партия «Правый сектор» не имеет отношению к перестрелке между группой людей в Славянске, в результате которой один человек погиб, а трое были ранены, а попытки российских СМИ связать эти события с представителями организации направлены на запугивание людей на востоке Украины.

Об этом говорится в заявлении «Правого сектора», обнародованном на сайте организации.

«Правый сектор» не имеет никакого отношения к проведению этой операции в Славянске. Любые попытки связать эти действия с “Правым сектором” имеют лишь одну цель – вызвать страх у жителей Восточной Украине перед активистами ПС», - говорится в документе.

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В заявлении отмечается, что партия “Правый сектор” действует исключительно в правовом поле, и все активисты, которые хотели защищать целостность Украины, сейчас подчинены силовым органам государства.

На сегодняшний день “Правый сектор” столкнулся с невиданной информационной атакой, подкрепленной фальсификациями, происками и манипуляцией фактами российскими СМИ, подконтрольными Кремлю.

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«Федеральная служба безопасности (России - УНИАН) пытается скомпрометировать ПС в глазах граждан Украины и всего мира, производя клеветнические материалы по лучшим рецептам геббельсовской пропаганды», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД Украины, сегодня ночью в Славянске во время перестрелки между двумя группами граждан один человек погиб, а трое получили ранение.

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«В городе Славянск Донецкой области 20 апреля около 3.00 на блокпосту между двумя группами граждан возникло вооруженное столкновение. В результате этого один человек погиб и три получили огнестрельные ранения. Потерпевшие госпитализированы», - говорится в сообщении МВД.

В сообщении подчеркивается, что подробности данного инцидента уточняются.

Некоторые российские СМИ распространяли информацию о причастности к перестрелке в Славянске представителей «Правого сектора».