Донецкие сепаратисты назвали ПР предателями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал корреспонденту УНИАН сегодня в Донецком горсовете.

«А какой можно считать эту партию, если она не отстаивает желание народа, проваливает законопроекты о федерализации, которые подаются самими членами Партии регионов», - сказал Захарченко.

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По его словам, вчера в Верховной Раде все увидели истинное лицо Партии регионов, когда они проваливали голосования за федерализацию».

Захарченко констатировал, что Партия регионов была у власти и могла сделать все для федерализации, однако ничего не сделала.

«Такое ощущение, что они сегодня оторвались от реальности. Янукович сидел в своем Межигорье и ему, наверное, показывали ролики 2004 года. Они же сейчас не видят, что происходит. Желаемое выдают за действительное», - сказал Захарченко.

Он добавил, что лично знаком с председателем Донецкой областной организации Партии регионов Николаем Левченко, но его политических взглядов не разделяет.

«В политику должны прийти новые люди, новая кровь. Тогда что-то изменится», - отметил командир.

На вопрос, как донецкий «Оплот» относится к людям, которые захватили Донецкую облгосадминистрацию, Захарченко сказал, что это "наши близкие по духу люди".

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 16 апреля, вооруженные люди захватили донецкий горсовет, требуют назначения местного референдума на 11 мая. По словам руководителя пресс-службы Донецкого горсовета, в здание зашли вооруженные люди в масках, более 30 человек, которые разместились на всех этажах. Захватчики сказали, что представляют общественную организацию «Оплот» и выдвинули свои требования. Среди них - проведение местного референдума 11 мая, но для этого они требуют, чтобы Верховная Рада приняла соответствующие законы для того, чтобы местный референдум был легитимным.